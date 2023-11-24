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صورة جديدة خرجت اليوم من غزة من المتوقع أن تهدد مستقبل نتنياهو وحزبه في الداخل الإسرائيلي

صورة جديدة خرجت اليوم من غزة. صورة من المتوقع أن تهدد مستقبل نتنياهو وحزبه في الداخل الإسرائيلي.

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