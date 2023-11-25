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نازحو الجنوب... منهم من عاد ومنهم من ينتظر

بعد قرابة الخمسين يومًا من إشتداد التوتر في قراهم الحدودية، عاد كثر ممن نزحوا ليطمئنوا على ما تركوا في أول أيام الهدنة.

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