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في اليوم الثالث من هدنة غزة...كيف يمضي الجنوبيون في لبنان عطلة نهاية الأسبوع؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-11-26 | 07:20
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في اليوم الثالث من هدنة غزة...كيف يمضي الجنوبيون في لبنان عطلة نهاية الأسبوع؟
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في اليوم الثالث من هدنة غزة...كيف يمضي الجنوبيون في لبنان عطلة نهاية الأسبوع؟

 
 
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