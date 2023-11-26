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في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-26 | 13:42
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في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!
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في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!
في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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