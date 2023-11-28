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في الدفعة الرابعة من التبادل... أصغر أسيرة تعود الى الحرية

ندى اندراوس الكاتب: ندى اندراوس
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-28 | 13:37
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في الدفعة الرابعة من التبادل... أصغر أسيرة تعود الى الحرية
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في الدفعة الرابعة من التبادل... أصغر أسيرة تعود الى الحرية

بعدما اسقطت إسرائيل اسمها في عملية التبادل الاولى اصرت كتائب القسام على اعادة نفوذ حماد الى الحرية فاطلقت في الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين الـ٣٣ مقابل ١١ اسرائيليا اطلقتهم القسام

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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