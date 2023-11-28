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في الدفعة الرابعة من التبادل... أصغر أسيرة تعود الى الحرية

بعدما اسقطت إسرائيل اسمها في عملية التبادل الاولى اصرت كتائب القسام على اعادة نفوذ حماد الى الحرية فاطلقت في الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين الـ٣٣ مقابل ١١ اسرائيليا اطلقتهم القسام

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