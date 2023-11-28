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هل ما زال القرار 1701 قائما .. وهل من طروحات لتعديله؟

القرار 1701 الذي أقرّ بعد حرب تموز 2006 ودعا الى وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل وسحب الأسلحة من جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1559 ، أصيب بانتكاسة ٍ قوية منذ عملية طوفان الأقصى، وثمة ضغط ٌ دولي على لبنان للإلتزام به، تطبيق القرار هو محور إتصالات ٍ سيتولّى أبرزها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الساعات المقبلة في بيروت.

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