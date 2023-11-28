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الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة

الصمود، العودة الجزئية والترقب .. ثلاث كلمات تختصر حال أهالي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين التي تبدو شوارعها ومنازلها بمعظمها فارغة، ولا دخان أبيض يتصاعد من مواقدها يشي بعودةٍ اوسع.

فبعض الأهالي عاد ليتفقد منزله المهدم، اما البعض الآخر عاد جزئياً ليحضر منزله لموسم الشتاء، فيما عدد من الأهالي لم يعود أصلاً.. والجميع ينتظر قرار تمديد الهدنة ليحسم مسألة البقاء او الرحيل

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