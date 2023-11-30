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لودريان يستكمل جولته على المسؤولين... ماذا في تفاصيل اليوم الثاني؟

لودريان يستكمل جولته على المسؤولين... ماذا في تفاصيل اليوم الثاني؟

جال الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان اليوم على عدد من المسؤولين السياسيين، حاملا معه ملفات أمنية وسياسية ورئاسية.

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