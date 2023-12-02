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المفاوضات بشأن العودة للتهدئة وصلت إلى طريق مسدود في قطر... فماذا يجري على الأرض وفي السياسة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-02 | 13:23
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المفاوضات بشأن العودة للتهدئة وصلت إلى طريق مسدود في قطر... فماذا يجري على الأرض وفي السياسة؟
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المفاوضات بشأن العودة للتهدئة وصلت إلى طريق مسدود في قطر... فماذا يجري على الأرض وفي السياسة؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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