كيف تصنع فيلما من مجرّد فكرة في السعودية؟

معامل البحر الأحمر أو Red Sea Labs تشمل برامج متعددة تدعم الراغبين في دخول عالم صناعة الأفلام والمسلسلات أو في تطوير قدراتهم في هذا المجال.

إليكم شرح سريع عن كل هذه البرامج.