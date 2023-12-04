مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...

هدأ القصف، في مِنطقة مرجعيون وكفرشوبا وشبعا، بعدما نفّذ "حزب الله" عملية ضد موقع رويسات العلم وعمليات أخرى، ضد نقاط تابعة للجيش الإسرائيليّ، في مسكاف عام والمطلة.



وكان قد استهدف، الجيش الإسرائيليّ، منذ الصباح، الخيام وكفركلا والعديسة.