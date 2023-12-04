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حرب سياسية في اسرائيل في موازاة الحرب على غزة
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-04 | 13:16
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حرب سياسية في اسرائيل في موازاة الحرب على غزة
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حرب سياسية في اسرائيل في موازاة الحرب على غزة
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