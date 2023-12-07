"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب

أجرت الـLBCI حديثا خاصا مع مدرب اليوغا الهندي ساد غورو الذي يعتبر من أكثر الأشخاص تأثيرًا والذين تحدثوا كثيرا عن الطبيعة والأرض ودور البشر للحفاظ عليها، وذلك على هامش لقاء جمعه مع عدد من محبيه في المنطقة الخضراء في COP28.