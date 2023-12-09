مقدمة النشرة المسائية 09-12-2023

تطور في غاية الأهمية، ربطًا بحرب غزة ، جاء من اليمن.فقد أعلن الحوثيون في بيان، عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهة إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانت، إذا لم يُدخلْ لقطاعٍ غزة حاجتُهُ من الغذاءِ والدواء وستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتنا المسلحة.واعتبر البيان أن هذه الخطوة جاءت " بعد نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في فرضِ قرارِها منعَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي".القرار بدأ الحوثيون تطبيقَه منذ لحظة إعلان البيان ، والسؤال هنا : كيف سترد تل ابيب وكذلك واشنطن؟في اليوم الرابع والستين على الحرب على غزة ، ثَبُت أن الحربَ مستمرة بعدما تجدد الضوء الأخضر الأميركي من خلال الضوء الأحمر الذي رفعته واشنطن في مجلس الأمن الدولي في وجه قرار وقف النار.ملف الأسرى يزداد تعقيدًا خصوصًا بعد مقتل إسرائيلي، فشلَ الجيش في إطلاقه ، وهذا ما أعلنه منتدى عائلات الرهائن وكيبوتس بِئيري حيث تم أسرُ العدد الأكبر في السابع من تشرين الأول الفائت.من إيران جاء تصعيد ديبلوماسي، فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في العام 2015 أصبح "بلا جدوى".