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غضب داخل اسرائيل والمعارضة لاستمرار الحرب تتصاعد يوميا... فهل سيتحمل الاسرائيليون التبعات؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-09 | 13:48
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غضب داخل اسرائيل والمعارضة لاستمرار الحرب تتصاعد يوميا... فهل سيتحمل الاسرائيليون التبعات؟
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غضب داخل اسرائيل والمعارضة لاستمرار الحرب تتصاعد يوميا... فهل سيتحمل الاسرائيليون التبعات؟
غضب داخل اسرائيل والمعارضة لاستمرار الحرب تتصاعد يوميا... فهل سيتحمل الاسرائيليون التبعات؟
*
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