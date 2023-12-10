جولة شمالية لباسيل

جولة شمالية لباسيل

استهل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته الطرابلسية التي يقوم بها بلقاء النائب فيصل في كرامي في منطقة الضم والفرز، انتقل بعدها للقاء النائب طه ناجي واختتم فترة ما قبل الظهر بلقاء الوزير السابق محمد الصفدي الذي أولم على شرفه.