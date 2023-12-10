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شركات توزيع مياه ومواد لا تصل الى القرى الحدودية...المحلات والسوبرماركات تعاني

تقارير نشرة الاخبار
2023-12-10 | 13:10
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شركات توزيع مياه ومواد لا تصل الى القرى الحدودية...المحلات والسوبرماركات تعاني
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شركات توزيع مياه ومواد لا تصل الى القرى الحدودية...المحلات والسوبرماركات تعاني

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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