لبنان يحاول مجددا لفت أنظار العالم إلى التداعيات الخطيرة للنزوح السوري

على هامش منتدى جنيف للاجئين، اجمتع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.



وأكد ميقاتي بعد الإجتماع مع غراندي أن الـ unhcr سلمت داتا النازحين للأمن العام الذي يقوم بمراجعتها، لافتا إلى أننا "طلبنا منهم دفع الأموال للسوريين في بلادهم".