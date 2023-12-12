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هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-12 | 13:40
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هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
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هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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