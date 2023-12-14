الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كوكبا ستعيّد الميلاد مهما اشتدت الأزمات
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-14 | 13:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
كوكبا ستعيّد الميلاد مهما اشتدت الأزمات
0
min
كوكبا ستعيّد الميلاد مهما اشتدت الأزمات
كوكبا ستعيّد الميلاد مهما اشتدت الأزمات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
ستعيّد
الميلاد
اشتدت
الأزمات
التالي
الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟
لبنان يرفض أمام منتدى اللاجئين أن يكون وطنا بديلا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
15:16
"لم أكن أرغب حقًا في الوصول إلى التسعين"... جدة شجاعة تكشف: هذا أكثر ما أندم عليه في حياتي! (فيديو)
منوعات
15:16
"لم أكن أرغب حقًا في الوصول إلى التسعين"... جدة شجاعة تكشف: هذا أكثر ما أندم عليه في حياتي! (فيديو)
0
منوعات
15:05
سائق باليّ أصبح مليونيرا فجأة... والسبب: هاتف مفقود! (فيديو)
منوعات
15:05
سائق باليّ أصبح مليونيرا فجأة... والسبب: هاتف مفقود! (فيديو)
0
آخر الأخبار
14:57
السفير المصري في لبنان علاء موسى للـLBCI: انتهينا من إصلاح الأنبوب الذي يضخّ الغاز إلى لبنان مرورًا بالأراضي السورية لكن الموافقة الأميركية لم تات بعد للضخ وتوليد الكهرباء
آخر الأخبار
14:57
السفير المصري في لبنان علاء موسى للـLBCI: انتهينا من إصلاح الأنبوب الذي يضخّ الغاز إلى لبنان مرورًا بالأراضي السورية لكن الموافقة الأميركية لم تات بعد للضخ وتوليد الكهرباء
0
منوعات
14:54
تناول طبقا من الدجاج النيئ... المشاهدون صُدموا وهذا ما أكده الشاب! (فيديو)
منوعات
14:54
تناول طبقا من الدجاج النيئ... المشاهدون صُدموا وهذا ما أكده الشاب! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
0
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
0
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-13
"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!
منوعات
2023-12-13
"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!
0
آخر الأخبار
14:02
معلومات للـLBCI: عمليات البحث تحت المنزل المستهدف في مركبا مستمرة وحصيلة الضحايا حتى الآن شهيد وجريح إصابته بالغة
آخر الأخبار
14:02
معلومات للـLBCI: عمليات البحث تحت المنزل المستهدف في مركبا مستمرة وحصيلة الضحايا حتى الآن شهيد وجريح إصابته بالغة
0
آخر الأخبار
11:02
إن بي سي عن مصدر على صلة بالاستخبارات الأمريكية: لدى نتنياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيًا لحماية بقائه سياسيًا
آخر الأخبار
11:02
إن بي سي عن مصدر على صلة بالاستخبارات الأمريكية: لدى نتنياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيًا لحماية بقائه سياسيًا
0
آخر الأخبار
09:33
الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم من فئتي A+ وO+ في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع، الإتصال على 01350000
آخر الأخبار
09:33
الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم من فئتي A+ وO+ في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع، الإتصال على 01350000
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
0
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
0
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
0
أخبار دولية
13:30
في اليوم التاسع والستين للحرب على غزة... واشنطن تتحرك مجددًا باتجاه إسرائيل
أخبار دولية
13:30
في اليوم التاسع والستين للحرب على غزة... واشنطن تتحرك مجددًا باتجاه إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عودة السوريين تتأرجح بين الوضعين السياسي والإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عودة السوريين تتأرجح بين الوضعين السياسي والإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ملف "النزوح" يناقش في اليوم الثاني للمنتدى العالمي للاجئين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ملف "النزوح" يناقش في اليوم الثاني للمنتدى العالمي للاجئين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا في مجريات الجلسات التشريعية اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا في مجريات الجلسات التشريعية اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بعد ثلاث سنوات من العذاب... ليليان شعيتو تننصر على إجرام إنفجار الرابع من آب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بعد ثلاث سنوات من العذاب... ليليان شعيتو تننصر على إجرام إنفجار الرابع من آب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
2
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
3
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
4
خبر عاجل
12:33
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
خبر عاجل
12:33
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
5
فنّ
06:00
الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام
فنّ
06:00
الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام
6
صحف اليوم
01:45
هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
01:45
هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ (الجمهورية)
7
فنّ
05:28
شتائم واشكال كاد أن يصل الى التضارب... مشاجرة بين بوسي وطليقها في أحد الفنادق وهذه التفاصيل!
فنّ
05:28
شتائم واشكال كاد أن يصل الى التضارب... مشاجرة بين بوسي وطليقها في أحد الفنادق وهذه التفاصيل!
8
آخر الأخبار
05:25
اقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة
آخر الأخبار
05:25
اقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More