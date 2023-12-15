تفاصيل تعذّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء

لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في السرايا لعدم اكتمال النصاب.



وكان حضر الى السرايا كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء المال يوسف خليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.



وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد تبلّغت مسبقا اعتذار عدد من الوزراء عن عدم حضور الجلسة في حين ان البعض الآخر لم يتمكن من الوصول بسبب التظاهرة التي نفذها العسكريون المتقاعدون عند مداخل السرايا.



وعقد رئيس جكومة تصريف الاعمال لقاء تشاوريا مع الوزراء الذين حضروا الى السرايا.