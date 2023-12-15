اسرائيل تكثّف القصف في غزة لا سيّما "خان يونس" ورفَح (فيديو)

في وقت حذّرت إسرائيل من أنّ حربَها ضدّ حركة حماس في غزة ستستغرقُ أكثرَ من بِضعةِ أشهر، كثّفَ الجيشُ الإسرائيلي قصفَه الجوي والبري في أنحاءٍ واسعةٍ من غزة ولا سيّما "خان يونس" ورفَح في جنوب القطاع.