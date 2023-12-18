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عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...

تقارير نشرة الاخبار
2023-12-18 | 06:57
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عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...
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عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...

عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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