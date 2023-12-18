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وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-18 | 08:25
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وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟
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وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟
وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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