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ملف الأسرى لدى حماس... محادثات وتخبط إسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-20 | 13:50
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ملف الأسرى لدى حماس... محادثات وتخبط إسرائيلي
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ملف الأسرى لدى حماس... محادثات وتخبط إسرائيلي
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