إتحاد بلديات الضاحية يتخذ قرارات حازمة مع بداية السنة بسبب أزمة نفايات

يعاني إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، منذ العام 2015، من أزمة نفايات دفعته الى اتخاذ قرارات حازمة تبدأ مع بداية السنة الجديدة، تفاديًا للمخاطر المقبلة لهذه الأزمة على الضاحية الجنوبية ومدينة الشويفات.