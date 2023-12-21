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مآسي غزة تابع: بعد الحرب والحصار... مجاعة وأمراض
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-21 | 13:28
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مآسي غزة تابع: بعد الحرب والحصار... مجاعة وأمراض
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مآسي غزة تابع: بعد الحرب والحصار... مجاعة وأمراض
مآسي غزة تابع: بعد الحرب والحصار... مجاعة وأمراض
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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