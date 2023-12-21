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LBCI
LBCI

سفير مصر لدى لبنان يتحدّث عن دور بلاده في غزة إنسانياً وسياسياً... فماذا قال للـLBCI؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-12-21 | 13:36
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سفير مصر لدى لبنان يتحدّث عن دور بلاده في غزة إنسانياً وسياسياً... فماذا قال للـLBCI؟
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سفير مصر لدى لبنان يتحدّث عن دور بلاده في غزة إنسانياً وسياسياً... فماذا قال للـLBCI؟

تحدث سفير مصر لدى لبنان علاء موسى عن الدور المصري في غزة إنسانياً وسياسياً.

وأشار في حديث للـLBCI الى أن مصر تتحرك على مسارين، موضحا أن المسار الأول يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار والمسار الآخر يتعلق بزيادة المساعدات الواصلة الى قطاع غزة. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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