سفير مصر لدى لبنان يتحدّث عن دور بلاده في غزة إنسانياً وسياسياً... فماذا قال للـLBCI؟

تحدث سفير مصر لدى لبنان علاء موسى عن الدور المصري في غزة إنسانياً وسياسياً.



وأشار في حديث للـLBCI الى أن مصر تتحرك على مسارين، موضحا أن المسار الأول يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار والمسار الآخر يتعلق بزيادة المساعدات الواصلة الى قطاع غزة.