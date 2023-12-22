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جونية تفتتح قريتها الميلادية Christmas Bnoss Jounieh

تقارير نشرة الاخبار
2023-12-22 | 13:31
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جونية تفتتح قريتها الميلادية Christmas Bnoss Jounieh
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جونية تفتتح قريتها الميلادية Christmas Bnoss Jounieh

جونية تفتتح قريتها الميلادية Christmas Bnoss Jounieh

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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