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ما هي صيغة مسودة القرار التي تم الإتفاق عليها في مجلس الأمن الدولي؟

ما هي صيغة مسودة القرار التي تم الإتفاق عليها في مجلس الأمن الدولي؟

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