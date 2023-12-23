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مناطق لبنانية تغرق بالمياه.. و4 أطفال ضحايا الأمطار الكثيفة

تمارا شقير الكاتب: تمارا شقير
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23 | 13:21
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مناطق لبنانية تغرق بالمياه.. و4 أطفال ضحايا الأمطار الكثيفة
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مناطق لبنانية تغرق بالمياه.. و4 أطفال ضحايا الأمطار الكثيفة

 
 
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