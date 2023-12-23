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o
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o
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إسرائيل غير مطمئنة للوضع في الشمال ، وواشنطن تضغط للتوصل الى اتفاق
الكاتب:
يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23 | 13:34
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إسرائيل غير مطمئنة للوضع في الشمال ، وواشنطن تضغط للتوصل الى اتفاق
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إسرائيل غير مطمئنة للوضع في الشمال ، وواشنطن تضغط للتوصل الى اتفاق
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