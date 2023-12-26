المتحدث بإسم وزارة الدفاع الإيرانية: إستشهاد الجنرال رضى موسوي مؤشر على طبيعة الإرهاب والإنتهاك الواضح لسيادة سوريا

قتل أمس القائد العسكري البارز في صفوف الحرس الثوري الإيراني العميد رضي موسوي جراء ضربة إسرائيلية في سوريا.



وأكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع الإيرانية أن إستشهاد الجنرال رضى موسوي مؤشر على طبيعة الإرهاب والإنتهاك الواضح لسيادة سوريا.



وبالتزامن مع هذا التصعيد الاقليمي، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن بلاده ردت في العراق واليمن وإيران على هجمات ضدها مع إتساع نطاق الحرب في قطاع غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة.