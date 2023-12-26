حمية يعلن من مرفأ طرابلس عن رفد محطة الحاويات في المرفأ

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، من الرصيف رقم ١ في مرفأ طرابلس، عن رفد محطة الحاويات في المرفأ بأوناش ومعدات متطورة وحديثة، وذلك في سياق العمل على زيادة نموِ الحركة المرفئية فيه وترسيخ دوره ومزاياه التنافسية التجارية وأثرها المناطقي والوطني والإقليمي ضمن الرؤية الإستراتيجية الجديدة لقطاع المرافىء في لبنان.



