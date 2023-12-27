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o
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o
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o
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o
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بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-27 | 13:28
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بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل
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بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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