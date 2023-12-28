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o
متن
21
o
كسروان
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o
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كيف هو الوضع جنوباً؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-28 | 13:42
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كيف هو الوضع جنوباً؟
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كيف هو الوضع جنوباً؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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