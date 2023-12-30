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في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30 | 13:42
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في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
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في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
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