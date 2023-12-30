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اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع

تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30 | 14:08
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اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
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اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع

 
 
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