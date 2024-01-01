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احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة

تقارير نشرة الاخبار
2024-01-01 | 13:19
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احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة
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احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة

احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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