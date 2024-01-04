حدث أمني كبير شهدته الساحة العراقية... وهذا ما قاله مدير معهد السياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت للـLBCI

حدث أمني كبير شهدته الساحة العراقية حيث إغتيل القائد العسكري لحركة النجباء، إحدى فصائل الحشد الشعبي الذي تعرض واحد من مقاره لهجوم بمسيرة.



فماذا يعني هذا الحدث؟



مدير معهد السياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور جوزيف باحوط، قال في حديث للـLBCI إن هذا الحدث له العديد من المعاني، لافتا الى انه استكمال للحرب الطويلة والمستدامة بين الولايات المتحدة وايران عبر وسائل مختلفة منذ سنوات في العراق واليمن وفي أماكن أخرى. وأشار الى أن هذه الحرب بدأت تأخذ طابع الحماوة أكثر وأكثر بالموازاة مع حرب غزة.