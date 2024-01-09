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المالكون القدامى يطالبون بتطبيق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية... والمستأجرون يرفضونه!

تقارير نشرة الاخبار
2024-01-09 | 13:59
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المالكون القدامى يطالبون بتطبيق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية... والمستأجرون يرفضونه!
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المالكون القدامى يطالبون بتطبيق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية... والمستأجرون يرفضونه!

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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