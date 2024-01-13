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الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟

تقارير نشرة الاخبار
2024-01-13 | 08:04
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الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟
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الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟

الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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