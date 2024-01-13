نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI

أدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم، إلى فيضان نهر بيروت بحيث تجمعت مياه الأمطار بشكل كثيف في محلة الكرنتينا – منعطف سوق السمك.



وفي حديث للـLBCI، دعا المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار المواطنين المحتجزين الى الإتصال على الرقم 125 وابلاغ الدفاع المدني عن مكان وجودهم.