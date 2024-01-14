نصرالله: سنقبل على الحرب إذا فرضت علينا

نصرالله: سنقبل على الحرب إذا فرضت علينا

إعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "إسرائيل، وفي اليوم المئة للحرب، غارقة في الفشل"، مشددًا على أن "كل تطورات المنطقة مرهونة بوقف العدوان على غزة".



وفي ذكرى مرور أسبوع على إستشهاد القيادي في الحزب وسام الطويل، علق حزب الله على ما حمله الموفد الأميركي آموس هوكستين في زيارته الأخيرة من دون أن يسميه فقال: "سنقبل على الحرب إذا فرضت علينا، وسنقاتل من دون أسقف ولا ضوابط".