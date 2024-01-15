الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
12
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
12
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-15 | 13:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟
0
min
لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الرئيس الأميركي
رئيس الوزراء الاسرائيلي
التالي
مقدمة النشرة المسائية 15-1-2024
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:52
الجيش الإسرائيلي أغار بصاروخين على حديقة إيران في مارون الراس
آخر الأخبار
15:52
الجيش الإسرائيلي أغار بصاروخين على حديقة إيران في مارون الراس
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
0
آخر الأخبار
15:43
حليمة قعقور لـ"عشرين_30": نعيش إنتهاكًا يوميًا من قبل إسرائيل ولبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب ويجب أن تكون المقاومة وطنية لا طائفية
آخر الأخبار
15:43
حليمة قعقور لـ"عشرين_30": نعيش إنتهاكًا يوميًا من قبل إسرائيل ولبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب ويجب أن تكون المقاومة وطنية لا طائفية
0
أخبار دولية
15:30
إيران تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة وإعادة تبادل الوفود التجارية
أخبار دولية
15:30
إيران تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة وإعادة تبادل الوفود التجارية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
0
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-01-12
في إطلالتها الأولى بعد الانفصال... نجمة هوليوود تنتقم بفستان قصير وشفاف! (فيديو)
موضة وجمال
2024-01-12
في إطلالتها الأولى بعد الانفصال... نجمة هوليوود تنتقم بفستان قصير وشفاف! (فيديو)
0
آخر الأخبار
23:38
القيادة الوسطى الأميركية: إطلاق صاروخ كروز مُضاد للسفن نحو حاملة الطائرات الأميركية لابون
آخر الأخبار
23:38
القيادة الوسطى الأميركية: إطلاق صاروخ كروز مُضاد للسفن نحو حاملة الطائرات الأميركية لابون
0
حال الطقس
2024-01-14
طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء
حال الطقس
2024-01-14
طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء
0
موضة وجمال
2023-11-10
فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)
موضة وجمال
2023-11-10
فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
0
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصير التعيينات العسكرية معلق بانتظار التوافق السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصير التعيينات العسكرية معلق بانتظار التوافق السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عملية دهس في وسط اسرائيل... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عملية دهس في وسط اسرائيل... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
طلب توضيحات متبادلة بين هوكستين والجانب اللبناني تتعلق بماهية وقف النار
تقارير نشرة الاخبار
13:19
طلب توضيحات متبادلة بين هوكستين والجانب اللبناني تتعلق بماهية وقف النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:16
فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً
فنّ
05:16
فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً
2
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
3
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
4
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
5
منوعات
01:08
ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!
منوعات
01:08
ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!
6
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
7
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
8
حال الطقس
01:20
المنخفض الجويّ الى انكفاء...
حال الطقس
01:20
المنخفض الجويّ الى انكفاء...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More