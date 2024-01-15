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الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

تقارير نشرة الاخبار
2024-01-15 | 13:40
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الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
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الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

 
 
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