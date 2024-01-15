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o
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o
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o
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8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-15 | 14:47
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8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
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8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
*
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