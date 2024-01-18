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من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-18 | 07:04
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من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
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من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
من بكركي... إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
من بكركي، تم إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"، وهو تجمع سياسي ذو دينامية عابرة للطوائف وللإصطفافات المناطقية، يتخذ العيش المشترك اللبناني كقاعدة ثابتة وراسخة لآلية عمله الوطني، ويؤكد على نهائية الكيان اللبناني وإنتمائه العربي، وحرصه الدائم على الحفاظ على مبدأي الحرية والعدالة اللذين لطالما قام عليهما لبنان.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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بكركي...
إطلاق
"تجمع
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