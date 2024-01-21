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استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-21 | 07:44
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استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
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استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
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