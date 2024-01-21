ضغوط دبلوماسية على إسرائيل وحماس للإنخراط في مفاوضات جديدة بشأن الأسرى... فماذا في التفاصيل؟

في اليوم السابع بعد المئة للحرب على قطاع غزة، ضغوط دبلوماسية تمارسها واشنطن والقاهرة والدوحة على إسرائيل وحماس، للإنخراط في مفاوضات جديدة بشأن الأسرى تؤدي الى وقف الحرب.



فماذا عن هذا التحرك الذي نشرت تفاصيله صحيفة "وول ستريت جورنال"؟